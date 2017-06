Anggota Pramuka Putri Direkrut Jadi Ahli Cybersecurity

VIVA.co.id – Organisasi Pramuka Putri (The Girl Scouts Organization) resmi bermitra dengan Palo Alto Networks - sebuah platform keamanan yang berbasis di California, Amerika Serikat - untuk merekrut 18 anak perempuan menjadi ahli keamanan siber (cybersecurity) pada dua tahun mendatang.

Menurut Kepala Eksekutif Girl Scouts Amerika Serikat, Sylvia Acevedo, perekrutan ini dimaksud untuk menciptakan pakar keamanan siber mumpuni dalam menghadapi kejahatan dunia maya di masa depan.

"Kami ingin mengenalkan anak perempuan dari seluruh Amerika Serikat untuk belajar cybersecurity. Kami bersama Palo Alto ingin memberikan pendidikan cybersecurity kepada lebih dari satu juta anak perempuan di sini (AS) sambil juga membantu mereka mengembangkan keterampilan kepemimpinan," kata Acevedo, seperti dikutip situs Ubergizmo, Senin, 19 Juni 2017.

Sementara itu, ke delapan belas lencana Girl Scouts ini akan menambahkan lencana cybersecurity baru pada musim gugur tahun depan, karena yang kelompok pertama akan mendapat lencana pada September 2018, yang berasal dari kelas K-12.

"Kami ingin mempersenjatai para pejuang perempuan kami yang lebih tua dengan alat untuk mengatasi kenyataan ini untuk membantu gadis-gadis muda dalam melindungi identitas mereka melalui keamanan Internet," ungkapnya.

Have you heard the news? GSUSA is working with @PaloAltoNtwks to develop #cybersecurity badges for girls in K-12! https://t.co/d4c58nWREP pic.twitter.com/H6UkHNAyEd