Pendiri Apple Gambarkan Kehidupan di Bumi pada 2075

VIVA.co.id – Perusahaan raksasa di industri digital, seperti Facebook, Google dan Apple, diyakini akan tetap eksis sampai waktu yang lama. Bahkan eksistensi mereka bisa bertahan lebih dari 50 tahun lagi.

Hal ini diungkap oleh co-founder Apple, Steve Wozniak, seperti dilansir Cnet.com. Menurut kolega almarhum Steve Jobs itu, baik Apple, Google maupun Facebook masih akan mendominasi dunia, bahkan sampai 2075.

"Apple akan eksis dalam waktu lama, seperti halnya IBM yang masih eksis sampai saat ini," ujar Wozniak, saat perhelatan Comic-Con di Silicon Valley, yang bertema 'The Future of Humanity: Where Will We Be in 2075".

Wozniak yakin hal itu bisa terwujud karena Apple memiliki banyak uang. Uang tersebut bisa dijadikan dana untuk berinvestasi di mana saja dan apa saja.

"Sangat aneh jika kalian pikir mereka tidak akan eksis di 2075. Sama halnya dengan Google dan Facebook. Langkah mereka akan sama dengan IBM yang terus eksis, padahal mereka telah ada sejak 1911," kata Wozniak.

IBM memang merupakan perusahaan teknologi yang lahir pada 1911. Sampai saat ini, salah satu pionir di dunia teknologi itu masih berdiri di antara banyaknya pesaing di dunia.

Selain memprediksi eksistensi perusahaan-perusahaan itu, Wozniak juga memperkirakan jika di tahun 2075 nanti, sebuah negara hebat akan dibangun di tengah gurun. Semua orang di wilayah itu akan memiliki tempat tinggal yang terstruktur dan menggunakan pakaian khusus. Wozniak juga yakin dokter akan langka dan manusia memilih untuk menggunakan rekayasa intelektual untuk mendiagnosa penyakit dalam diri mereka.

"Saya juga yakin jika kita sudah bisa mengkoloni Mars pada 2075, meskipun belum bisa menemukan alien. Tapi itu harus terus dicoba," kata Wozniak. (mus)