Data Center 200 Ribu Meter Siap Dibangun di Indonesia

VIVA.co.id – Industri digital semakin berkembang. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, utamanya layanan data center, tempat penyimpanan semua aliran data.

Penyedia layanan data center di Indonesia yang cukup mumpuni salah satunya adalah Telkomsigma. Anak usaha Telkom itu mengaku telah memiliki data center yang cukup luas dan bisa dijadikan sebagai “rumah” dari semua perusahaan IT di Indonesia.

"Kami berkomitmen menyediakan kapasitas data center sebesar 200.000 meter persegi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan spesifikasi teknis Tier II sampai dengan tier IV. Kami ingin diperhitungkan di tingkat global," ujar Direktur Business Data Center & Managed Services Telkomsigma, Andreuw Th.A.F, dalam keterangannya, Jumat 14 April 2017.

Andreuw mengklaim pelanggan Telkomsigma telah berjumlah 500 dari berbagai sektor industri, dengan persentase, Banking & Financial Services 54 persen, yang sisanya dari berbagai industri termasuk instansi pemerintah. Data Center Telkomsigma memiliki layanan Always On yang didukung 3 data center yang tersebar di Serpong, Sentul dan Surabaya.

Menurut Andreuw, Telkomsigma telah berhasil menarik banyak pelanggan karena mampu menghadirkan layanan data center yang terjangkau bagi tiap segmen yang disasar.

Bahkan Mei nanti, Telkomsigma telah mempersiapkan layanan StarCloud yang menganut konsep self-service, dipasarkan melalui platform e-commerce berbasis web, dimana perusahaan SME dapat memilih sendiri layanan IT Development, Hosting, Backup Services dan layanan lainnya berbasis cloud secara mandiri.

"Kami ingin memperkenalkan model investasi IT yang efisien tanpa harus mahal," katanya.

Seperti diketahui, Telkomsigma telah berpengalaman menangani data selama 30 tahun. Serta telah bersertifikasi Tier III & Tier IV Design dan telkomsigma juga telah memperoleh dua sertfikasi Tier III Facility pertama di Indonesia. (one)