Redmi 4a, Smartphone Entry Level dari Xiaomi

VIVA.co.id – Smartphone buatan China, semakin menggeliat. Xiaomi merupakan salah satu vendor smartphone China, yang berani memberikan spesifikasi keren dengan harga yang jauh dari pesaingnya. Baru-baru ini, mereka menggelontorkan Xiaomi Redmi 4a.

Redmi 4a digadang sebagai smartphone 4G Xiaomi resmi, yang sudah memenuhi tingkat kandungan dalam negeri. Hasilnya, smartphone dengan lebar layar 5 inci bisa melenggang dengan mulus di pasar smartphone Tanah Air, tentunya dengan harga tidak lebih dari Rp1,5 juta.

Dari sisi desain, dilihat sekilas, Redmi 4a memang tidak terlalu istimewa, hal ini karena balutan materi plastik di bagian belakang bodi. Bodi plastik sangat wajar diusung smartphone, dengan harga tersebut di atas. Lagi pula untuk apa bodi metal, jika pengguna justru lebih suka menggunakan asesoris casing berbahan plastik.

Ketebalannya mencapai 8,5 milimeter. Mungkin, karena mengikuti ketebalan baterai yang digunakan dengan kapasitas 3.120 mAh. Untuk urusan kamera terdapat di depan dan belakang, lengkap dengan tombol navigasi di bawah layar, berdampingan dengan tombol multitasking, home dan back. Sedangkan di bagian belakang ada kamera utama dan bantuan flash.

Sisi kiri diisi dengan baki SimCard yang menyatu dengan slot kartu memori eksternal (hybrid), berseberangan dengan tombol volume dan power. Di sisi bawah, tersedia port charging plus data, sedangkan sisi atas diletakkan port audio dan infrared.

Display dan fitur

Redmi 4a menghadirkan kamera dengan teknologi IPS LCD, mampu menampilkan resolusi 720x1280 piksel, atau setara dengan kerapatan 294 ppi. Kualitas ini hampir sama dengan pendahulunya, Redmi 3S dan Redmi 3S Prime.

Akibat teknologi layar yang diusung, warna tampilan dalam layar Redmi 4a sangat kaya dan cerah. Jika kurang terang, tingkat pencahayaan bisa dilakukan denga menaikkannya secara manual. Ada juga mode untuk membaca di malam hari, namun untuk urusan melihat di siang hari, saat harus berhadapan langsung dengan matahari, akan sulit melihat layar Redmi 4a.

Di dalamnya, Redmi 4a dipersenjatai dengan prosesor 425 Snapdragon 1,4Hz Quad core, lengkap dengan grafis (GPU) dari Adreno 308. Memori di dalamnya memiliki kapasitas RAM 2GB dengan memori internal 16GB, yang kabarnya bisa dikembangkan sampai 128GB melalui micro-SD yang tersedia. Belum lagi dual sim di dalamnya yang mendukung teknologi mulai dari 4G LTE, VoLTE dan USB on the go (OTG).

Smartphone anyar ini dipersenjatai dengan sistem operasi Android Marshmallow yang sudah dikustomisasi dengan antarmuka khas Xiaomi yaitu MIUI versi 8. Sayang, di dalamnya masih miskin fitur, sehingga butuh pengembangan secara manual melalui toko aplikasi. Bahkan, untuk aplikasi bawaan Google pun harus diinstal sendiri.

Sepertinya, tidak perlu menambahkan memori eksternal lebih besar lagi. Sebab, saat digunakan untuk memainkan game HD, ponsel ini seringkali menutup aplikasi secara paksa (hang). Jika penambahan memori sampai 256 GB, kestabilan ponsel bisa makin berkurang.

Kamera

Ponsel ini menyematkan kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Kedua kamera ini sudah menggunakan sensor dengan f/2.2. Pemotretan dalam ruangan dengan kondisi minim cahaya masih dapat ditangkap dengan baik. Pengambilan foto makro otomatis juga dapat diandalkan dan pengguna tak harus masuk ke mode kamera manual untuk mendapatkan hasil foto makro. Hasil foto akan lebih bagus jika kondisi berada di luar ruangan.

Di dalamnya juga terdapat fitur autofocus dan tambahan flash LED. Sejatinya, kualitas kamera Redmi 4a hampir sama dengan Redmi 3S, sebuah kamera yang sesuai dengan harga yang dibanderol. Meski mampu menangkap gambar dengan baik, namun urusan detil dan warna, sepertinya tidak bisa diharapkan lebih jauh.

Namun begitu, untuk urusan ponsel budget, Redmi 1s, atau Redmi 2 masih lebih baik ketimbang Redmi 4a. Dua ponsel tersebut, hampir sama dengan Moto E yang bersaing di segmen smartphone murah. Pengguna memilih smartphone-smartphone ini benar-benar untuk mencari ponsel spesifikasi mumpuni dengan harga terjangkau. (asp)