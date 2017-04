VIDEO Tiga Kru Stasiun Antariksa Mendarat Selamat

VIVA.co.id – Tiga astronaut, satu dari Badan Antariksa Amerika Serikat dan dua kosmonaut Rusia kembali dengan selamat, setelah menyelesaikan misi selama 173 hari di Stasiun Luar Angkasa atau ISS. Mereka adalah Shane Kimbrough, astronaut NASA, dan Sergey Ryzhikov serta Andrey Borisenko yang merupakan kosmonaut Rusia.

Dilansir Mirror, Selasa 11 April 2017, ketiganya berangkat ke ISS pada Oktober tahun lalu. Dengan pulangnya ketiga kru ISS tersebut, maka komandan ISS akan dijalankan oleh astronaut gaek NASA, Peggy Whitson.

"Astronaut NASA Shane Kimbrough dan kosmonaut Rusia, Sergey Ryzhikov dan Andrey Borisenko mendarat di Kazakhstan pada 12:20 di dalam kapsul Soyuz," tulis ISS bercuit di akun Twitternya.

Sepenggal video singkat saat akan mendarat pun diunggah di akun ISS tersebut. Setibanya di Bumi, ketiga astronot langsung dilakukan pemeriksaan medis.

Selama menjalankan misi di ISS, astronaut Kimbrough melakukan berjalan di antariksa. Secara total, Kimbrough telah melakukan enam berjalan di antariksa selama kariernya di antariksa.

Sementara itu, Whitson untuk kedua kalinya menjadi komandan stasiun antariksa yang berbiaya US$100 miliar. Proyek ISS merupakan proyek multinasional yang diawasi oleh NASA dan badan antariksa Rusia, Roscosmos.

Pada 24 April nanti, Whitson akan menghabiskan lebih banyak waktu di ruang bersama astronaut AS lainnya, yakni astronaut NASA Jeff Williams (59 tahun) yang telah menjalani misi di ISS selama 534 hari.

A @NASA astronaut and two @Roscosmos cosmonauts completed a 173-day mission in space after landing in Kazakhstan today. pic.twitter.com/XzvmaQGq7w