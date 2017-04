Baterai Jumbo, Redmi 4X Diklaim Lebih Baik Galaxy J5

VIVA.co.id – Selain membawa Redmi Note 4 ke Indonesia, Xiaomi juga membawa Redmi 4X dengan kelebihan kapasitas baterai jumbo dan harga yang terjangkau.

Director of Product Management and Marketing Xiaomi Global, Donovan Sung menyebutkan, Redmi 4X dilengkapi baterai dengan kapasitas 4100mAh. Dia mengklaim, baterai jumbo itu bisa bertahan dalam waktu 18 hari atau 430 jam dalam keadaan stand by.

"Baterai Redmi 4X lebih efisien 32 persen dibanding Samsung Galaxy J5," ujar Sung saat peluncuran Redmi 4X di Kota Casablanka, Jakarta, Rabu 5 April 2017.

Sung menjelaskan, selain tenaga baterai, Redmi 4X juga lebih ringan dari pesaingnya itu, sebab memiliki bobot 150 gram dan ketebalan bodi 8,65mm, bentang layar yang memang tidak terlalu besar, yakni 5 inci.

Untuk dapur pacunya, Redmi 4X ditenagai prosesor Snapdragon 435 octa-core. Kemudian sistem operasinya Android 6.0 Marshmallow.

Redmi 4X dibekali dengan kamera utama 13 MP dengan bukaan f/2.0 dan kamera depan 5 MP dengan bukaan f/2.2. Untuk penyimpanan, Xiaomi membenamkan RAM 3GB dan ROM 32 GB, juga disematkan teknologi pemindai sidik jari, dual SIM card dan mendukung jaringan 4G. Redmi X4 tersedia dengan dua varian warna, yaitu gold dan black.

Xiaomi menghargai Redmi 4X dengan Rp2,099 juta, dan tersedia pada akhir bulan ini pada jaringan outlet Erafone.