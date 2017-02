Teka-teki Pengganti Samsung Galaxy S8 di MWC

VIVA.co.id – Samsung merilis undangan untuk acara peluncuran produk di Mobile World Congress 2017 Barcelona. Dari teaser undangan tersebut, mengundang teka-teki produk “pengganti” Galaxy S8. Dari undangan diunggah tersebut, Samsung mengumumkan akan menggelar konferensi pers pada 26 Februari 2017.

Sebelumnya, perusahaan asal Korea Selatan tersebut sudah mengumumkan tidak akan menghadirkan Galaxy S8 pada gelaran MWC tersebut.

Dikutip dari Ubergizmo, Rabu 1 Februari 2017, berdasarkan tampilan undangan yang memunculkan siluet perangkat Samsung, kemungkinan Samsung akan menghadirkan tablet Galaxy Tab S3. Kemungkinan ini menguat, sebab belum lama ini Galaxy Tab S3 telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Komunikasi Federal AS.

Namun sejauh ini Samsung tidak menjelaskan detail jenis perangkat yang akan dihadirkan dalam MWC tersebut.

Bicara soal produk tablet, jika memang benar nantinya Galaxy Tab S3 dirilis pada MWC maka langkah itu akan memperbaharui produk tablet Samsung sebelumnya. Galaxy Tab S3 akan menjadi penerus dari Galaxy Tab S2 yang telah diluncurkan hampir dua tahun lalu.

Rumor yang berkembang, Galaxy Tab S3 akan hadir dengan spesifikasi prosesor Snapdragon 820, RAM 4 GB, Android Nougat 7, layar 9,7 inchi, mendukung LTE dan seri WiFi. Fitur sensor sidik jari di bagian depan, sampai USB Type-C.

Soal prosesor ada rumor lain meyakini, kemungkinan Samsung membenamkan chipset Exynos 7420 besutan mereka sendiri. Belum ada taksiran berapa kisaran harga tablet terbaru Samsung tersebut. (one)

Samsung will unveil new products during its press conference at MWC 2017 (Feb 26, 7PM Barcelona, CET) https://t.co/DgwSs02nwx pic.twitter.com/rc1VKyR7RV