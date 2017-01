Viral, 80 Elang Milik Pangeran Saudi 'Sesaki' Pesawat

VIVA.co.id – Bila biasanya kursi di kabin pesawat, diisi penumpang. Namun untuk satu ini bisa jadi pengecualian. Karena ada 80 kursi yang ditempati oleh burung elang.

Itulah pemandangan menarik yang terjadi di maskapai penerbangan Flydubai baru-baru ini. Dan, itu bisa terjadi karena dilakukan oleh seorang Pangeran Arab Saudi yang tidak diketahui namanya.

Foto yang mengabarkan kabin pesawat penuh sesak dengan 80 elang jenis Falconry viral di internet. Puluhan elang tersebut tidak ditempatkan secara khusus. Hewan itu duduk di kursi seperti penumpang lainnya. Foto yang diunggah di Reddit itu pun menjadi viral di dunia maya.

Dikutip dari Business Insider, Selasa 31 Januari 2017, seorang juru bicara dari Flydubai menjelaskan, elang harus memiliki kursi khusus dan ditempatkan pada kain guna menghindari kecelakaan.

Jubir tersebut mengatakan, kursi pesawat yang diisi oleh elang bukanlah kejadian langka. Sebab, hal tersebut sering terjadi dilakukan di kawasan Timur Tengah.

Usut punya usut, ternyata tak hanya Flydubai saja yang membolehkan elang memasuki kabin dan duduk di kursi pesawat. Sejumlah maskapai penerbangan di Timur Tengah juga menawarkan jasa serupa untuk elang yang mau dibawa.

Seperti Qatar Airways yang menulis di situsnya bisa membawa elang dengan maksimal enam ekor yang ditempatkan di kelas ekonomi.

"Kami menerima pengangkutan elang di kabin pesawat utama, asalkan semua dokumen yang diperlukan telah diperbolehkan. Kami juga menerima burung elang diperiksa di bagasi," tulis Etihad Airways di situsnya soal penerbangan elang.

A Saudi prince bought his 80 hawks airplane tickets. It's times like these I wish I was a hawk! #hawkislife pic.twitter.com/n9sFAuCeqE