Bos Teknologi Rapatkan Barisan Lawan Keputusan Trump

VIVA.co.id – Gelombang protes terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait larangan imigran tujuh negara muslim masuk ke AS terus mengalir. Para bos perusahaan teknologi merapatkan barisan menentang kebijakan Trump.

Misalnya Chief Executive Officer SpaceX Elon Musk. Miliuner teknologi AS itu menggalang konsensus di kalangan pebisnis eksekutif dikirimkan sebagai saran dan harapan bisa mengubah keputusan kontroversial Trump tersebut.

Perlawanan yang dilakukan Musk tergolong menarik. Sebab, pendiri SpaceX itu diketahui menjadi salah satu barisan penasihat Trump dalam tim bisnis.

“Banyak orang terkena dampak negatif akan kebijakan ini adalah pendukung kuat dari AS. Mereka telah melakukan hal yang benar, tidak salah dan tidak layak untuk ditolak," tulis Musk di akun Twitternya.

Many people negatively affected by this policy are strong supporters of the US. They've done right,not wrong & don't deserve to be rejected.