Mengenang Buku 'Penjawab Kritik' Charles Darwin

VIVA.co.id – Pada 30 Januari 1868, buku Charles Darwin dipublikasi. Karya Darwin tersebut berjudul Variation of Animals and Plants under Domestication. Saat buku tersebut dipublikasi, Darwin berusia 58 tahun.

Dikutip dari Todayinsci, Minggu 29 Januari 2017, buku tersebut dianggap menjadi salah satu publikasi terpentingnya dari semua karyanya.

Buku Variation of Animals and Plants under Domestication merupakan sebuah karya tindak lanjut sebagai jawaban atas kritikan teori evolusi adalah gagasan yang tak berdasar. Mendapat kritik dari terbitan buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, buku ini membeberkan teori Darwin tentang organisme secara bertahap berkembang melalui sebuah proses seleksi alam. Gagasan dalam buku ini kemudian dikenal sebagai teori evolusi.

Kemudian, Darwin berusaha menjelaskannya dalam buku tentang variasi tumbuhan dan hewan tersebut dengan menulis buku Variation of Animals and Plants under Domestication, sebagai jawaban atas kritik tersebut.

Dalam buku ini, Darwin menegaskan pandangannya tentang evolusi dengan menjelaskan beberapa analisisnya atas berbagai aspek kehidupan tumbuhan maupun hewan. Beberapa hal yang dibahas di buku ini yaitu inventarisasi varietas dan karakteristik fisik, dan perilaku tumbuhan dan hewan. Darwin melacak gagasan seleksi alam dengan mengambil contoh perkembangan spesies anjing dan kucing.

Kemudian dia menjelaskan analisisnya tentang perkembangan hewan dengan mengambil sampel kuda dan keledai, kambing, babi, sapi sampai merpati.

Untuk sampel tanaman, Darwin mengambil sampel tanaman yang dibudidayakan namun berbeda.

Pada buku ini, Darwin juga menyelidiki dampak lingkungan sekitar sebuah spesies dan efeknya pada perubahan alami dan perubahan paksa dalam lingkungan tersebut.