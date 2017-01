Pendiri Google Ikut Demo Tolak Larangan Imigran Masuk ke AS

VIVA.co.id – Respons seragam muncul dari petinggi perusahaan teknologi dunia atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang melarang imigran dari tujuh negara muslim masuk ke AS.

Salah satu petinggi yang turut mendukung protes kebijakan kontroversial, yaitu Sergey Brin. Pria asal Rusia itu merupakan salah satu pendiri Google.

Dikutip dari The Verge, Minggu 29 Januari 2017, Brin larut dalam massa yang memprotes kebijakan Trump itu di Bandara San Francisco, AS. Dia datang dan menolak larangan tersebut, karena dia merupakan seorang imigran.

"Saya di sini, karena saya adalah imigran," ujar Brin kepada media yang menanyainya.

Keluarga Brin asalnya dari Uni Soviet. Keluarga Brin, kemudian pindah ke AS pada 1979, untuk menghindari penganiayaan Yahudi, yang saat itu sedang gencar dilakukan.

Dalam keterangannya, Brin menegaskan, dia datang ikut demonstrasi dalam kapasitas sebagai pribadi bukan mewakili perusahaan. Kedatangan Brin di Bandara San Francisco itu menarik perhatian massa di lokasi. Mereka meminta foto bersama dan mengunggah postingan di Twitter tentang dukungan Brin tersebut.

Presiden AS Donald Trump menolak masuknya pengungsi dan warga dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Tujuh negara tersebut yakni Iran, Irak, Suriah, Libia, Sudan, Somalia dan Yaman.

