Uniknya Aplikasi Pinjam dan Kencan Anjing

VIVA.co.id – Kaum pecinta anjing di Amerika Serikat tengah menggemari suatu aplikasi baru di ponsel bernama Bark'N'Borrow. Dengan aplikasi tersebut, seorang bisa meminjam anjing dan merawatnya seharian atau bisa juga digunakan oleh pengguna untuk mencarikan teman kencan anjingnya.



Pencipta aplikasi tersebut, Liam Berkeley menyatakan alasan menghadirkan aplikasi bertujuan setiap pecinta anjing memiliki kesempatan untuk menumpahkan kasih sayang pada anjing dengan cara yang mudah.



“Kami membuat kepemilikan anjing tidak sesulit membangun komitmen. Prosesnya mudah dan cukup berbagi kasih untuk anjing pada umumnya," kata Berkeley, seperti dilansir Daily Mail, Jumat 27 Januari 2017.



Tapi, untuk waktu merawat anjing pinjaman, aplikasi ini membatasinya hanya sehari saja. Aturan itu, kata Berkeley, untuk mengatasi kekhawatiran pemilik anjing yang meminjamkan hewan kesayangannya.



Dalam situs website Bark'N'Borrow diterangkan, pemilik anjing tidak perlu khawatir, jika ada pengguna yang berminat dengan anjing lain. Tim Bark'N'Borrow akan melakukan verifikasi lebih lanjut.



Tim akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk merumuskan kriteria yang benar. Artinya anjing tersebut tidak akan disalahgunakan nantinya.



“Untuk perlindungan ekstra, setiap pengguna dilindungi Rencana Asuransi Premium kami,” tulis website.



Biaya berlangganan bulanan aplikasi sebesar US$4,99 atau setara hamoir Rp66 ribu. Aplikasi besutan Berkeley itu tersedia di kota-kota besar di seluruh Amerika Serikat.

Bark'N'Borrow is fun for the whole family! Download the app and see what new puppy-friends are in your neighborhood ???????? #barknborrow pic.twitter.com/3rHTiCN4JP