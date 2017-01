Tampang Samsung Galaxy S8 Bocor

VIVA.co.id – Samsung telah menetapkan tanggal untuk peluncuran smartphone andalan mereka, Galaxy S8. Samsung rencananya menampilkan Galaxy S8 ke publik, untuk pertama kalinya pada 29 Maret 2017.

Usai diketahui tanggal peluncurannya, penampakan yang diklaim wujud asli dari Galaxy S8 itu langsung bermunculan di internet.

Dari bocoran wujud S8 yang diunggah di Twitter, tampilan bodinya Galaxy S8 ini mirip dengan Galaxy S7, tepatnya pada punggung ponsel. Untuk bagian bodi depannya, Galaxy S8 memperlihatkan layar lengkung pada kedua sisi samping ponsel.

Menurut laporan Venture Beat, dikutip dari The Verge, Jumat 27 Januari 2017, Samsung berencana untuk merilis dua versi Galaxy S8. Pertama ukuran layar 5,8 inci dan satunya lagi memiliki bentang layar 6,2 inci.

Hadirnya Galaxy S8, diharapkan jadi angin segar bagi Samsung di pasar ponser global. Sebab, pada tahun lalu perusahaan asal Korea Selatan itu disibukkan dengan persoalan krisis meledaknya Galaxy Note 7.

Berikut, rumor spesifikasi dari Galaxy S8 yang akan dipasarkan oleh Samsung pada kuartal pertama 2017:

- Layar 5,8 inci atau 6,2 inci layar AMOLED QHD

- Kamera belakang 12 MP f/1.7, kamera depan 8 MP f/1.7

- Prosesor Snapdragon 835 atau Samsung Exynos (variasi tergantung pasar)

- Penyimpanan internal 64 GB

- Baterai 3000 mAh (model 5,8 inci) dan 3500 mAh (model 6,2 inci)

- Headphone jack, USB Type-C, tahan air

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH