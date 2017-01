Ini Portal Panduan Beli Teknologi Tepat bagi UKM

VIVA.co.id – Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia cukup banyak, sekitar 50 juta pelaku UKM. Dalam era digital saat ini, pelaku UKM dituntut bisa tumbuh berkembang bersaing dengan perkembangan teknologi informasi.

Umumnya pelaku UKM menemui kesulitan untuk mendapatkan solusi teknologi informasi yang tepat. Alasannya beragam, misalnya, belum tentu pelaku UKM memiliki staf khusus yang ahli dalam bidang teknologi informasi yang dinamis. Kendala lain, yakni banyaknya ragam produk teknologi, membuat pelaku UKM bingung memilih solusi yang pas.

Menyadari hal tersebut, pusat grosir online untuk perusahaan dengan harga grosir bertingkat, Bizzy menghadirkan solusi bagi pelaku UKM yakni platform BizzyGuide.

Solusi baru Bizzy ini memberikan informasi detail kepada pelaku UKM yang ingin mendapatkan informasi solusi teknologi informasi sebelum mereka memutuskan membeli produk atau layanan yang sesuai kebutuhan mereka. BizzyGuide hadir untuk memudahkan pengadaan barang dan layanan bagi pelaku UKM.

Dalam mengembangkan solusi baru bagi UKM dan korporasi itu, Bizzy menggandeng vendor Microsoft dan Acer.

"Kerja sama antara Bizzy dengan Microsoft dan Acer sebagai perusahaan teknologi informasi untuk menghadirkan solusi pembelian perangkat teknologi informasi yang tepat bagi para UKM dan korporasi di Indonesia," jelas Chief Commercial Officer & Co-Founder Bizzy, Hermawan Sutanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 25 Januari 2017.

Dia mengatakan, solusi BizzyGuide tak hanya menguntungkan bagi UKM. Microsoft dan Acer, kata dia, bisa memperluas pasar mereka.

Office Business Group Head Microsoft, Lucky Gani menyadari tiap UKM punya karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Dalam rangka memberikan pengalaman penggunaan teknologi yang personal bagi para UKM, Microsoft menghadirkan beragam versi untuk setiap solusi teknologi kami, termasuk untuk Microsoft Office.

"Melalui Bizzy Office Guide, UKM akan dapat menentukan lisensi Microsoft Office yang paling sesuai dengan organisasi mereka secara lebih mudah,” jelas Lucky.

Sementara bagi Acer, solusi BizzyGuide itu bisa membantu pelaku UKM mendapatkan perangkat notebook maupun desktop pilihan UKM. Acer menyediakan beragam pilihan notebook 2 in 1 sampai desktop.

Melalui Bizzy Computer Guide, UKM cukup mengikuti panduan berupa beberapa pertanyaan mudah untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Melalui kerja sama ini, Bizzy.co.id telah membantu kami untuk menjangkau pelanggan korporasi lebih luas lagi anywhere, anytime,” ujar Head of Commercial Product and Business Development Acer Indonesia,Riko Gunawan.

Microsof dan Acer meyakini dukungan sumber daya yang dimiliki oleh Bizzy bisa membantu menyederhanakan proses edukasi teknologi informasi yang rumit menjadi lebih mudah dipahami oleh UKM. (ase)