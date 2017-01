Netizen Makin Lengket Akses Video Lewat Smartphone

VIVA.co.id – Google Indonesia merilis daftar 10 video iklan terpopuler sepanjang paruh kedua 2016 pada situs berbagi video miliknya, yakni YouTube. Menariknya, kontribusi penonton konten video YouTube ini paling banyak dilakukan melalui smartphone.

Berdasarkan perbandingan dari kuartal kedua 2015 dengan kuartal kedua 2016, durasi menonton pada perangkat seluler tersebut naik 130 persen. Hal itu menjadi pertanda masyarakat Indonesia makin gemar mengakses internet, khususnya konten video ini, melalui smartphone.

Head of Marketing Google Indonesia, Veronica Utami mengatakan, pertumbuhan penonton video lewat ponsel ini karena didukung beberapa faktor. Di antaranya operator seluler yang sudah menyediakan akses internet dengan banyak paket data yang harganya terjangkau, sampai koneksi WiFi gratis yang tersedia di berbagai tempat. Faktor tersebut membuat masyarakat makin senang mengakses dunia maya.

"Dengan demikian, semua akses lewat smartphone sudah jadi lebih nyaman," ucapnya di Kantor Google Indonesia, Sentral Senayan 2, Jakarta, Selasa 24 Januari 2017.

Terlebih, banyak para pegiat konten YouTube atau YouTubers semakin percaya diri untuk berkreasi membuat video. Hal itu membuat konten-konten yang ada di YoTube semakin kental rasa lokalnya.

"Para YouTubers mulai percaya diri bikin konten mereka sendiri dengan konten lokalnya. Bila dulu pusatnya Amerika maka sekarang makin lama konten itu makin lokal," jelasnya.

Alhasil, makin berkreasinya para YouTubers menjadikan situs berbagi video kepunyaan Google itu menjadi platform populer di kalangan masyarakat Indonesia.

Dari kuartal kedua 2015 sampai kuartal kedua 2016, jumlah video yang diunggah, total jumlah jam dari konten itu meningkat 170 persen.

Berikut daftar lengkap 10 iklan populer di YouTube:

1. Line - Hari Pertama Kerja Itu Rasanya...

2. All New Sienta - Love is A Trap

3. Tokopedia TVC - Berani Memulai, Berani Berusaha

4. #IRITOLOGY no. 54 - Cekrek Upload Axis

5. Axelerate The Series: The Untold Stories of Keenan Pearce Ep.2

6. Medok Pendekar Jari Sakti - Eps. Meniti Jalan Pulang

7. All New Honda CBR250RR

8. Samsung Indonesia - Kembali Beri Arti Episode 1

9. Sariayu Putih Langsat: Rahasia Cerah Memikat ala Devina Aureel feat. Chandra Liow

10. Resep Royco - Ayam Katsu Balado.