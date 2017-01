Kejutan Operator Tri untuk Pengguna Doyan Internet

VIVA.co.id – Memasuki 2017, operator seluler Hutchinson 3 Indonesia, atau dikenal dengan operator Tri mengklaim penggunanya sudah lebih dari 56 juta. Dari jumlah pengguna tersebut, 80 persen di antaranya merupakan generasi milenial.

Untuk memuaskan pengguna muda yang gila internet tersebut, Tri menghadirkan program isi ulang 'minimal Rp5 ribu, ‘Isi Ulang Enjoy'.

“Dapat dua kejutan, pertama produk Tri, berupa Pulsa, SMS, Menit Telepon, dan Kuota. Kedua, berupa kejutan Bonstri," jelas Chief Commercial Officer Tri Indonesia, Dolly Susanto, saat pemaparan program di Kawasan Karet, Selasa 24 Januari 2017.

Dolly menjelaskan, kejutan Bontri ini, merupakan kejutan empat karakter Bonstri. Masing-masing karakter ini punya keunikan dan poin yang dapat dikumpulkan dan dibagikan kepada sesama pengguna Tri. Selain itu, bisa ditukarkan dengan beragam produk untuk gaya hidup.

Pengguna bisa menukarkan karakter tersebut dengan tiket konser musik bertajuk Sound of Tri. Ke depan dapat ditukar produk fesyen, kuliner dan lainnya. Ragam karakter dan poinnya dibagi 10, 20, 30, dan 40 poin.

Dalam program kejutan itu, saat pengguna mengisi ulang minimal Rp5 ribu, maka mereka akan mendapatkan notifikasi SMS mendapat kejutan produk Tri dan kejutan Bonstri.

Kejutan isi ulang pulsa ini bisa didapat bagi pengguna yang memakai paket Tri apapun, termasuk Get More dan Always On.

Dolly menuturkan, pada tahun ini penggunaan kuota meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Kini rata-rata pengguna Tri menghabiskan kuota 3,4 GB per bulan, naik dibanding tahun sebelumnya 2,5 GB per bulan.

"Paling banyak (kuota) dihabiskan untuk video streaming YouTube, Facebook, Google Play, BBM, Line, dan lain-lain," kata Dolly. (asp)