VIVA.co.id – Setelah pencarian yang lama dalam mencari logo baru, akhirnya Mozilla menemukan yang menarik hati. Logo baru Mozilla kali ini dianggap sebagai perubahan yang cukup berani dan radikal.

Mozilla memang telah lama melakukan kerja sama untuk desain logo baru ini. Mereka menunjuk Johnson Banks sebagai mitra kreatif Mozilla.

Desain-desain yang dipilih ternyata merupakan masukan dari komunitas pengguna Mozilla. Logo yang dipilih itu wajib menunjukkan kesan Mozilla yang ramah untuk digunakan, serta menunjukkan strategi perkembangan Mozilla lewat pendekatan dengan komunitas open source.

"Sudah 10 bulan kami menggelar sayembara ini, lewat ratusan meeting, meneliti lusinan konsep, serta tiga kali penelitian. Mozilla dan Johnson Banks akhirnya menemukan pemenangnya," ujar Banks.

Desain logo Mozilla yang baru terlihat cukup sederhana karena hurufnya tidak menggunakan kapital, melainkan huruf kecil. Selain itu, karakter yang identik dengan internet juga disematkan di antara huruf yang membentuk Mozilla.

Misalnya kutip dua yang menggambarkan huruf i dan garis miring dua yang membentuk dua huruf L. Jika ditulis menjadi seperti moz://a. Warna hitam dan putih pun menghias logo tersebut.

"Sejak pertama kali berdiskusi tentang logo baru Mozilla, kami sudah sepakat untuk menyematkan sebagian kode dari internet url ke dalam nama Mozilla. Sedangkan penggunaan warna yang kami gunakan merupakan perwujudan dari pencocokan warna, intensitas dan panduan yang telah kami tentukan," ujar Direktur Kreatif Mozilla, Tim Murray.

One idea links all we do: the Internet should be a healthy, global public resource, open & accessible to all https://t.co/zMS9tRnwSw pic.twitter.com/efe89Gvlc7