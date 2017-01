Foto Kota Cahaya saat Malam Tahun Baru dari Antariksa

VIVA.co.id – Perayaan pergantian tahun juga dilakukan manusia yang sedang bertugas di antariksa. Kru astronot yang bertugas di Stasiun Antariksa Internasional merayakan pergantian tahun dengan cara mereka. Astronot di stasiun itu mengucapkan selamat tahun baru kepada penduduk Bumi dengan sebait harapan dan foto bersama.

Misalnya astronot asal Amerika Serikat, Shane Kimbrough berharap untuk setiap orang di Bumi pada tahun baru kali ini, melalui akun Twitternya.

Sedangkan astronot asal Prancis, Thomas Pesquet memosting foto dari antariksa menyambut masuknya tahun baru 2017.

Pesquet memosting foto nuansa malam pergantian tahun di Prancis dilihat dari Stasiun Antariksa Internasional. Dalam postingannya, Pesquet menuliskan nuansa malam tahun baru di sepanjang Bandara Orly sampai Bandara Roissy, Prancis menonjol dilihat dari antariksa. Untuk itu, dia menyebutkan nuansa di area kota itu sebagai kota cahaya dari antariksa.

Pesquet juga memosting foto kawasan markas Johnson Space Center NASA di Amerika Serikat jelang tahun baru 2017.



Wishing everyone on Earth a Happy New Year from 250 miles above our planet! pic.twitter.com/wMgTLEe4dh — Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) 31 Desember 2016

Happy New year everybody!!! Bonne année à tous!!! ???? ???? #BonneAnnée2017 pic.twitter.com/Hck8gIB194 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 1 Januari 2017

Closing in on #Paris, not zoomed in enough, but spreading from Orly to Roissy airports, the city of light is aptly named. Happy New Year! pic.twitter.com/JCONbjKj2g — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 31 Desember 2016