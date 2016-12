2017, Gerhana Matahari Total Istimewa Bagi Warga AS

VIVA.co.id – Tahun 2017 menjadi tahun yang dinanti-nanti oleh warga Amerika Serikat. Fenomena langka Gerhana Matahari Total akan terjadi tepat pada 21 Agustus tahun depan.



Dilansir Tech Times, Jumat 30 Desember 2016, fenomena langka GMT akan terlihat di beberapa negara bagian di AS, seperti Kentucky, Missouri, dan Illinois. Bagi wilayah yang tidak kebagian GMT bisa berkunjung ke wilayah tersebut.



“Tahun depan, 12 juta orang Amerika akan memiliki kesempatan langsung untuk melihat gerhana matahari total, peristiwa yang sangat langka. Namun, sangat penting bagi yang menyaksikan tidak lupa untuk melindungi mata sambil menikmati gerhana,” bunyi pengumuman soal datangnya GMT.



Di wilayah yang kebagian GMT, sebanyak 200 orang warga AS dapat ”tiket” masuk untuk menyaksikan GMT.



“Jika Anda berada di jalur totalitas (GMT), Anda melihat secara total, tetapi jika Anda pergi ke sisi, di mana Matahari berada 99 persen tertutup oleh Bulan, itu seperti pergi ke stadion sepakbola tetapi tidak masuk ke dalam,” kata Jay Pasachoff, seorang astronom dari Williams College di Massachusetts.



Diketahui, hampir satu abad atau 99 tahun, AS belum pernah lagi menyaksikan GMT. Meski, pada 1979, AS pernah dilewati Gerhana Matahari, namun tidak total.