Video Unik Mannequin Challenge di Stasiun Antariksa

VIVA.co.id – Kru astronaut di Stasiun Antariksa Internasional tidak ketinggalan dengan tren yang terjadi di daratan Bumi. Buktinya, mereka juga membuat video mannequin challenge yang menjadi tren di belahan dunia.

Enam kru dari Ekspedisi 50 di Stasiun Antariksa Internasional membuat mannequin challenge pada 29 Desember waktu setempat.

Video mannequin challenge ala kru astronaut ini tampak beda dengan video yang dibuat di daratan Bumi. Para astronaut mematung dengan kondisi melayang, menggelantung di dalam stasiun antariksa.

Video mannequin challenge dibagikan oleh astronaut debutan Prancis, Thomas Pesquet di akun Twitternya. Pesquet tercatat tergabung dalam Stasiun Antariksa Internasional pada November lalu bersama dengan astronaut Amerika Serikat, Peggy Whitson dan kosmonot Rusia Oleg Novitskiy.

We got the whole crew together and took the #MannequinChallenge to new heights #Proxima pic.twitter.com/vlOglQ3lEh