Twitter Rilis Video Streaming 360 Derajat

VIVA.co.id – Twitter terus mengubah ‘wajah’ layanannya yang tak hanya berkutat soal mikroblogging, melainkan terus memperkuat layanan video. Kali ini, Twitter baru saja merilis layanan video streaming 360 derajat di Periscope.

Dilansir dari Cnet, Kamis 29 Desember 2016, rilis video streaming 360 derajat ini diperkenalkan oleh Twitter pada Rabu 28 Desember 2016 waktu setempat. Kehadiran fitur terbaru ini diharapkan Twitter dapat memudahkan sekitar 317 juta penggunanya untuk menyiarkan video langsung dengan tampilan 360 derajat.

Menariknya, langkah Twitter ini lebih gesit ketimbang Facebook yang baru merencanakan akan merilis fitur video streaming 360 derajat untuk 1,8 miliar penggunanya di seluruh dunia. Pengumuman Facebook itu terjadi pada dua pekan lalu.

Namun, untuk saat ini, fitur terbaru Twitter itu hanya baru bisa dinikmati oleh segelintir pengguna, misalnya seperti para selebriti atau orang berpengaruh lainnya.

Twitter mengatakan, akan memperluas lagi penggunaan fitur video streaming 360 derajat ini ke para penggunanya dalam beberapa pekan ke depan. Harapannya, pengguna dapat segera merasakan fitur terbaru media sosial berlogo burung biru itu.

Untuk diketahui, fitur video streaming di Periscope ini berlaku untuk penggunaan di aplikasi Twitter saja. Itu artinya, pengguna Twitter dapat merekam situasi di lingkungan dengan mengandalkan smartphone.

360 Sunset in Florida. First ever #Periscope360 with @Brandee_Anthony https://t.co/AZWbnnT15S