Iran Blokir Game CoC, Kenapa?

VIVA.co.id – Salah satu game mobile populer, Clash of Clans kena cekal di Iran. Pemerintah negeri Islam itu memblokir game bertema peperangan tersebut. CoC merupakan salah satu game mobile populer di Iran.

Dikutip dari Phone Arena, Kamis 29 Desember 2016, kabar pelarangan game CoC itu muncul dari laporan media Iran. Lembaga Committee for Determining Instances of Criminal Content di Iran merekomendasikan kepada pemerintah Iran untuk memblokir game CoC tersebut.

Alasannya, lembaga tersebut menerima laporan dari pakar psikologi bahwa permainan mobile itu mempromosikan kekerasan dan perang antarsuku.

Game Coc juga dilabeli sebagai game yang sangat membuat candu, sehingga harus diblokir segera.

Menyusul rekomendasi dari Committee for Determining Instances of Criminal Content, Menteri Kehakiman Iran telah memutuskan membatasi akses ke game CoC. Alasan kementerian itu, game tersebut telah jelas menjadi contoh game yang menyebarkan kekerasan dan mempromosikan perang suku.

Sejauh ini belum ada kejelasan apakah pemblokiran game CoC apakah bersifat sementara saja atau tidak.

Pemblokiran konten mobile di Iran bukan hal yang mengejutkan. Sebelumnya setelah mendapat rekomendasi dari Committee for Determining Instances of Criminal Content, pemerintah Iran telah memblokir game mobile populer lainnya misalnya Pokemon Go. Saat itu alasan blokir Pokemon Go karena game ini menggunakan teknologi berbasis lokasi.