Trafik Data Indosat di Hari Natal Naik 19 Persen

VIVA.co.id – Tren penggunaan media sosial dan pengiriman pesan instan disinyalir berpengaruh besar pada kenaikan trafik operator seluler, khususnya saat Natal dan menjelang Tahun Baru nanti. Indosat Ooredoo memprediksi trafik data di dua hari raya itu akan meningkat hampir 20 persen.

Menurut pihak Indosat Ooredoo, trafik data di hari Natal naik menjadi sekitar 2,234.04 terabyte per hari, atau sekitar 19,14 persen di banding trafik data reguler. Sedangkan trafik panggilan suara (voice) pada hari itu naik 0,28 persen menjadi 384,78 juta menit dibanding trafik hari biasa.

"Kami berharap, layanan kami dapat mendukung aktivitas masyarakat di akhir tahun. Untuk voice, peningkatan tertinggi terjadi di area wilayah Sumatera Utara sebesar 7,70 persen, Sumatera Selatan sekitar 5,81 persen, dan Jawa Timur 2,60 persen,” kata Deva Rachman, Group Head Corporate Communications Indosat Ooredoo di Jakarta, Selasa 28 Desember 2016.

Yang menarik, kata Deva, dari trafik tahun ini adalah SMS yang jumlahnya menurun sekitar 1,44 persen dibanding hari biasa, menjadi hanya 544,86 juta unit.

Sebelumnya, Indosat Ooredoo menyiapkan jaringannya untuk mengantisipasi kenaikan trafik telekomunikasi itu dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringannya. Perusahaan telah meningkatkan semua kapasitas layanan yang meliputi suara, SMS, dan data.

Kapasitas suara ditingkatkan menjadi 2,244 juta menit per hari, kapasitas layanan SMS ditingkatkan menjadi 1,892 miliar SMS per hari dan kapasitas layanan data ditingkatkan menjadi 6,890 terabyte per hari.

Kesiapan ini juga didukung oleh i-NOC (Indosat Ooredoo Network Operation Center), fasilitas monitoring & pengendalian jaringan secara terpadu baik untuk layanan seluler (mobile) maupun layanan Enterprise Corporate (Fixed MIDI), Indosat Ooredoo Business, termasuk yang disediakan oleh anak perusahaan Indosat Ooredoo seperti Lintasarta dan IM2. i-NOC juga berperan untuk meningkatkan fungsi monitoring kontinuitas antarjaringan yang kompleks, peningkatan percepatan penyelesaian gangguan dan pusat koordinasi (Command Center) bagi seluruh perangkat jaringan Indosat Ooredoo secara nasional. (asp)